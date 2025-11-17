17 de novembro de 2025
BIRIGUI

Operação flagra mais de 100 adolescentes em trabalho infantil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Equipe de fiscalização vistoria uma fábrica de calçados em Birigui
Equipe de fiscalização vistoria uma fábrica de calçados em Birigui

Uma operação realizada pelo Grupo Especial Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), identificou mais de 100 adolescentes em situação de trabalho infantil durante ação conjunta em Birigui entre os dias 10 e 14 de novembro. A iniciativa contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Polícia Federal (PF) e da rede local de proteção à infância.

Ao todo, 53 empresas foram fiscalizadas. Embora não tenham sido registradas vítimas resgatadas, a força-tarefa constatou a presença de adolescentes atuando em condições irregulares previstas na legislação brasileira. A lei proíbe qualquer atividade laboral para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Também veda que jovens de 16 e 17 anos exerçam atividades perigosas, insalubres, penosas, noturnas ou prejudiciais ao desenvolvimento, conforme a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Decreto 6.481/2008).

Nos casos em que a atividade era permitida, as equipes orientaram as empresas a realizar adequações imediatas na jornada e nas funções desempenhadas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao adolescente trabalhador.

A força-tarefa também mobilizou o Conselho Tutelar, a Assistência Social, entidades do Sistema S e sindicatos locais para assegurar encaminhamento, acompanhamento e suporte às famílias, reforçando o caráter preventivo e de proteção integral da operação.

Segundo os órgãos envolvidos, ações como esta seguem essenciais para o enfrentamento ao trabalho infantil na região, que concentra setores econômicos com forte presença de mão de obra juvenil.

