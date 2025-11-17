A Polícia Penal frustrou, no fim de semana, quatro tentativas de entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais próximas à região de Araçatuba. As ocorrências foram registradas nas penitenciárias de Lucélia, Pacaembu, Presidente Bernardes e Mirandópolis, durante dias de visita.

O caso mais próximo de Araçatuba ocorreu em Lucélia, no domingo (16). A esposa de um detento foi flagrada com um celular escondido na sacola de pertences que seriam entregues ao reeducando. O aparelho foi localizado durante revista de rotina. A mulher e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil de Adamantina. A unidade instaurou procedimento interno para apurar responsabilidades.

Em Pacaembu, no sábado (15), policiais penais impediram a entrada de 33 gramas de maconha com a esposa de um preso da Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos”. O escâner corporal detectou imagem irregular na região pélvica da visitante, que entregou voluntariamente dois invólucros contendo a droga. Ela também foi apresentada à Polícia Civil para os trâmites legais.