A Polícia Penal frustrou, no fim de semana, quatro tentativas de entrada de materiais ilícitos em unidades prisionais próximas à região de Araçatuba. As ocorrências foram registradas nas penitenciárias de Lucélia, Pacaembu, Presidente Bernardes e Mirandópolis, durante dias de visita.
O caso mais próximo de Araçatuba ocorreu em Lucélia, no domingo (16). A esposa de um detento foi flagrada com um celular escondido na sacola de pertences que seriam entregues ao reeducando. O aparelho foi localizado durante revista de rotina. A mulher e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil de Adamantina. A unidade instaurou procedimento interno para apurar responsabilidades.
Em Pacaembu, no sábado (15), policiais penais impediram a entrada de 33 gramas de maconha com a esposa de um preso da Penitenciária “Ozias Lúcio dos Santos”. O escâner corporal detectou imagem irregular na região pélvica da visitante, que entregou voluntariamente dois invólucros contendo a droga. Ela também foi apresentada à Polícia Civil para os trâmites legais.
Outro flagrante foi registrado na Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara”, em Presidente Bernardes, no domingo (16). A visitante de um detento foi surpreendida levando um invólucro com substância semelhante à maconha, identificado após inspeção pelo escâner corporal. A direção acionou a Polícia Civil e abriu investigação interna.
Na Penitenciária II de Mirandópolis, no sábado (15), policiais penais apreenderam 26 gramas de maconha com a esposa de um interno. A substância foi localizada após o escâner apontar irregularidades na região pélvica da visitante. Ela foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia local, onde o boletim de ocorrência foi registrado.
As ações reforçam a eficácia dos protocolos de segurança e do uso de tecnologia para impedir a entrada de ilícitos nas unidades prisionais, garantindo maior controle e proteção dentro do sistema penitenciário.
