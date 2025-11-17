Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na detenção de dois suspeitos de tráfico na noite do último de sábado (15), em Birigui.

A ocorrência foi registrada em um imóvel da Rua Gumercindo Pereira das Chagas, no Parque das Nações, onde segundo denúncias anteriores funcionaria um ponto de venda de entorpecentes.

A equipe A da PM, composta pelos policiais CB PM Ilan, CB PM Bisson, SD PM 2ª classe Raquel e SD PM 2ª classe Hiury, da viatura 17-219, passava pela via quando visualizou um jovem em atitude suspeita na frente da residência. O rapaz mantinha a mão na cintura e, ao perceber a aproximação da viatura, desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro do imóvel.