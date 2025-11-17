Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na detenção de dois suspeitos de tráfico na noite do último de sábado (15), em Birigui.
A ocorrência foi registrada em um imóvel da Rua Gumercindo Pereira das Chagas, no Parque das Nações, onde segundo denúncias anteriores funcionaria um ponto de venda de entorpecentes.
A equipe A da PM, composta pelos policiais CB PM Ilan, CB PM Bisson, SD PM 2ª classe Raquel e SD PM 2ª classe Hiury, da viatura 17-219, passava pela via quando visualizou um jovem em atitude suspeita na frente da residência. O rapaz mantinha a mão na cintura e, ao perceber a aproximação da viatura, desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro do imóvel.
Dentro da casa havia outro indivíduo, que fugiu pelos fundos, pulando o muro em direção à Rua Basílio Bafi. A equipe conseguiu deter o primeiro suspeito ainda no interior do imóvel, encontrando com ele quatro porções de maconha.
Durante a averiguação, os policiais localizaram sob a pia uma grande quantidade de entorpecentes e diversos objetos usados para o preparo e comercialização das drogas. Ao todo, foram apreendidos:
• 19 eppendorfs de cocaína
• 6 porções de maconha
• 13 invólucros de crack
• 2 balanças de precisão
• facas, celulares e materiais utilizados no fracionamento e embalagem
Enquanto a equipe realizava a vistoria, outras viaturas localizaram o segundo rapaz, que havia pulado o muro de outra residência — danificando o portão do imóvel — e apresentava lesões causadas pela fuga. Ele foi atendido no Pronto-Socorro Municipal pelo médico plantonista, medicado e liberado.
Responsáveis pelos dois jovens compareceram ao Plantão Policial, onde todo o material apreendido foi apresentado. Diante das evidências e da tentativa de fuga, os suspeitos receberam voz de prisão por tráfico de drogas, sendo algemados para evitar nova evasão.
O delegado plantonista ratificou o flagrante e determinou a elaboração do boletim de ocorrência. Os detidos permaneceram à disposição da Justiça para encaminhamento à Fundação Casa.
