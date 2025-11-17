Uma ocorrência de violência doméstica com descumprimento de medida protetiva mobilizou a Polícia Militar na tarde desse domingo (16) no bairro Monte Sião, em Bilac. A vítima, uma mulher que possui ordem judicial de proteção, acionou a equipe após o enteado surgir na residência proferindo ameaças de morte.
Segundo o boletim de ocorrência, ao chegarem ao endereço, os policiais cabo PM Martins e cabo PM Januário, encontraram o autor do lado de fora da casa, discutindo de forma exaltada com a vítima, que permanecia no interior do imóvel. A mulher relatou que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica, usava entorpecentes e, por isso, estava descontrolado, o que era perceptível para a equipe.
Ainda durante a intervenção policial, o homem voltou a ameaçar a madrasta, dizendo que “iria matá-la com um tiro”. A vítima apresentou aos policiais a medida protetiva vigente, que determina que o autor mantenha distância mínima de 200 metros dela — ordem que estava sendo claramente desrespeitada no momento da abordagem.
Diante da ameaça realizada na presença da PM e da violação da medida judicial, os policiais deram voz de prisão ao acusado. Ele não ofereceu resistência, e não foi necessário o uso de algemas.
Autor e vítima foram encaminhados ao Plantão Policial de Birigui, onde a autoridade de plantão registrou boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva e ameaça. O autor permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.
