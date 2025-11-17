O Tribunal do Júri de Birigui realiza nesta segunda-feira (17), às 9h, o julgamento de Elio Eloi de Souza, 53 anos, acusado de tentar matar o pai, Pedro Eloi de Souza, e de descumprir medida protetiva que o impedia de se aproximar da própria mãe, Antônia Fernandes de Souza. O julgamento, inicialmente previsto para quinta-feira (20), foi antecipado por conta do feriado.

De acordo com o inquérito policial, o caso ocorreu em 13 de maio de 2023, na casa dos pais do acusado, no Jardim São Conrado. Elio, que é morador de rua e possui histórico de conflitos familiares, teria ido ao local de mototáxi. Ao exigir que os pais pagassem a corrida e diante da recusa, o réu teria ficado exaltado, entrado no imóvel e quebrado objetos. Em seguida, ele teria se armado com duas facas, retornado para fora da casa e investido contra o pai.

Pedro conseguiu evitar o golpe, mas caiu ao ser empurrado pelo filho. O ataque só não se consumou porque outro filho do casal, Antônio, interveio e tomou a arma. A Polícia Militar chegou logo depois e conteve o acusado quando ele tentou fugir pelo bairro.