Uma ocorrência de violência registrada na noite de sexta-feira (14) mobilizou a Guarda Civil Municipal de Birigui. De acordo com informações apuradas pela Folha da Região, um homem ferido chegou à Praça Dr. Gama pedindo socorro, afirmando ter sido agredido minutos antes.
A vítima apresentava um corte na cabeça, provocado por uma pedrada, e também um ferimento perfurante nas costas.
O GCM Polizel realizou o atendimento inicial até a chegada da ambulância, que o encaminhou ao Pronto-socorro Municipal para avaliação médica.
Enquanto isso, outros integrantes da corporação, Seren e Narazaki, conversaram com uma pessoa que teria presenciado o ataque. A testemunha relatou que o agressor usava camisa laranja, o que orientou as buscas pela região.
Durante o patrulhamento, a equipe localizou um homem com essa descrição. Ao receber ordem de abordagem, ele reagiu e foi necessário acionar reforço para contê-lo.
O suspeito carregava uma chave de fenda, apontado pela testemunha como o objeto utilizado no ataque. Segundo os guardas, o homem permaneceu agressivo mesmo depois de algemado, ameaçando a equipe e tentando investir contra os agentes. Ele também passou a se jogar no chão, batendo a cabeça, o que obrigou os guardas a levá-lo ao PSM, onde foi sedado pela médica plantonista.
Após atendimento, vítima, testemunha e suspeito seguiram para a Delegacia. A vítima reconheceu o homem como autor da agressão, e a testemunha confirmou tanto a identificação quanto o uso da chave de fenda apreendida.
O caso foi registrado na Polícia Civil de Birigui, mas como o autor estava ainda sob efeito de medicamentos a autoridade policial determinou que o mesmo fosse encaminhado novamente à unidade de saúde e permanecesse sob cuidados médicos.
