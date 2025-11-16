A Defesa Civil emitiu neste fim de semana um alerta para a chegada de uma frente fria que deve provocar chuva forte, tempestades e risco de granizo entre este domingo (16) e terça-feira (18). O aviso vale para várias regiões do estado, incluindo Araçatuba, além de Bauru, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente.

Segundo o órgão, a mudança no tempo cria condições que podem resultar em chuva com descargas elétricas e rajadas de vento que podem ultrapassar 70 km/h. Há também possibilidade de queda de granizo de forma isolada em áreas do interior paulista.

Neste domingo, já é esperada queda na temperatura e pancadas de chuva. A segunda-feira (17) deve ser o dia mais crítico, com precipitações mais intensas devido ao avanço da frente fria. Na terça (18), o cenário segue instável, favorecendo a formação de nuvens carregadas e novos episódios de chuva.