Um motociclista de 23 anos colidiu contra uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada na rua Aviação, em Araçatuba, na noite de sexta-feira (14). Segundo a PM, o jovem havia perdido o controle da moto e estava alcoolizado no momento da batida.

Câmeras de segurança registraram a cena: o rapaz faz a curva, segue em linha reta e acaba atingindo a traseira da viatura. Quatro policiais, que se preparavam para entrar no veículo, presenciaram o impacto. Após cair no asfalto, o motociclista se levantou sozinho e retirou o capacete. Ele não sofreu ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro foi realizado no local e apontou presença de álcool acima do permitido. O jovem foi levado à delegacia, prestou depoimento e acabou liberado.