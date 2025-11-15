A Câmara Municipal de Araçatuba vota, nesta segunda-feira (17), o projeto que cria o Programa Voucher Moradia, destinado a oferecer auxílio financeiro temporário a moradores removidos de suas casas em situações excepcionais. A proposta, de autoria do vereador Damião Brito, prevê apoio mensal de até R$ 1 mil por até 12 meses, prorrogáveis em casos justificados.

O Programa Voucher Moradia prevê o pagamento de um auxílio mensal de até R$ 1 mil, por até 12 meses, para famílias que precisem deixar suas casas por determinação do Poder Público em situações excepcionais, como obras, desapropriações, riscos estruturais, enchentes, desmoronamentos, incêndios ou contaminação ambiental. O benefício, que pode ser prorrogado por mais seis meses em casos justificáveis, deverá ser usado exclusivamente para aluguel ou hospedagem temporária, mediante comprovação mensal. O objetivo, segundo a justificativa do projeto, é garantir segurança e dignidade aos moradores afetados, evitando que fiquem desamparados durante o período de reconstrução de suas condições de vida.

Também estará em pauta a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 7/2025, apresentada pela vereadora Edna Flor, que revoga dispositivos relacionados à execução de emendas impositivas. A mudança visa adequar a legislação municipal à Lei Complementar Federal nº 210/2024, que unificou normas nacionais sobre o tema.