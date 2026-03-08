As mulheres já são maioria na população de Araçatuba, refletindo uma tendência observada em todo o Estado de São Paulo. Dados mais recentes do IBGE apontam que o município possui 200.124 habitantes, sendo 104.936 mulheres e 95.188 homens, consolidando a predominância feminina na composição populacional local.

Além da maioria numérica, outro dado que chama a atenção é a concentração feminina na faixa etária economicamente ativa. Cerca de 69% das mulheres de Araçatuba têm entre 15 e 64 anos, grupo que representa a maior parcela da população feminina e que tem forte participação nas atividades sociais, profissionais e econômicas da cidade.

O cenário local acompanha um movimento mais amplo observado no Estado de São Paulo. Levantamento da Fundação Seade aponta que, atualmente, a população paulista é majoritariamente feminina, com as mulheres representando cerca de 51% do total de habitantes, enquanto os homens correspondem a 49%.