Doze dias depois de deixarem Birigui impulsionados por um chamado espiritual, Jéssica Nogueira dos Santos Gouvea e Paulo Vitor Gouvea retornaram com a promessa cumprida, o coração cheio e a fé renovada. Após caminhar 318 quilômetros pelo tradicional Caminho da Fé até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, o casal compartilhou as experiências que marcaram a jornada, uma travessia feita entre lágrimas, dor, paisagens que pareciam tocar o céu e uma espiritualidade que se fortaleceu a cada passo.

No último dia 11 de outubro mostramos aqui na Folha, a história do casal biriguiense que se preparava para iniciar a peregrinação de 318 quilômetros até o Santuário Nacional de Aparecida. Agora, com a promessa cumprida e a jornada concluída, eles relatam como foram os dias de caminhada, os desafios enfrentados e as experiências espirituais que marcaram a travessia.

Segundo Jéssica, um dos momentos mais emocionantes ocorreu ao avistar, pela primeira vez, a cúpula do Santuário ao longe. “Tocava Romaria na caixa de som de alguém. Eu chorei na hora. Não pelo santuário em si, mas pela sensação de estar conseguindo concluir algo que foi muito difícil para mim”, relembra.