O tradicional Natal Iluminado de Araçatuba ganhará uma área ainda maior neste ano. Além da já conhecida Praça Rui Barbosa, situada na região central, o projeto de decoração natalina será estendido ao Calçadão da Marechal Deodoro da Fonseca e a outras quatro praças que serão divulgadas em breve, contemplando diferentes bairros e aproximando a celebração das comunidades.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, tem como meta distribuir as atrações e iluminações por mais espaços públicos, permitindo que moradores de diversas regiões tenham acesso ao clima natalino. Além da ornamentação especial, cada ponto deverá receber apresentações culturais voltadas às famílias.

A Prefeitura publicou no Diário Oficial dessa quinta-feira (13) a homologação do Pregão Eletrônico que selecionou duas empresas responsáveis pela locação de enfeites, equipamentos e materiais, além da compra de novas peças para o Natal Iluminado 2025.