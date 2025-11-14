O tradicional Natal Iluminado de Araçatuba ganhará uma área ainda maior neste ano. Além da já conhecida Praça Rui Barbosa, situada na região central, o projeto de decoração natalina será estendido ao Calçadão da Marechal Deodoro da Fonseca e a outras quatro praças que serão divulgadas em breve, contemplando diferentes bairros e aproximando a celebração das comunidades.
A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, tem como meta distribuir as atrações e iluminações por mais espaços públicos, permitindo que moradores de diversas regiões tenham acesso ao clima natalino. Além da ornamentação especial, cada ponto deverá receber apresentações culturais voltadas às famílias.
A Prefeitura publicou no Diário Oficial dessa quinta-feira (13) a homologação do Pregão Eletrônico que selecionou duas empresas responsáveis pela locação de enfeites, equipamentos e materiais, além da compra de novas peças para o Natal Iluminado 2025.
O investimento total será de R$ 923.500, incluindo montagem, manutenção, instalação e desmontagem dos itens decorativos pertencentes ao acervo municipal. A previsão é de que todos os espaços estejam completamente iluminados e operando até 1º de dezembro.
Na Praça Rui Barbosa, o público poderá visitar a Casa do Papai Noel e conferir enfeites de fibra de vidro, iluminação especial, presépio do acervo municipal, dez árvores de Natal, quatro renas, 14 arcos de estrelas e quatro anjos tridimensionais com trombetas, entre outros itens.
A rotatória da Avenida Brasília com a Avenida Pompeu de Toledo receberá uma árvore luminosa em LED de 18,5 metros, acompanhada por quatro anjos com trombetas e iluminação cênica em toda a vegetação. Também serão instalados 50 sinos decorativos ao longo da Avenida Brasília.
Uma das novidades será o “Corredor de Luz” no Calçadão da Marechal, atendendo a solicitação de lojistas da área. O local ganhará 20 mil metros de cordões de LED e 80 arcos metálicos, criando um cenário especial para quem circular pelo comércio.
Além disso, árvores natalinas de 12 metros serão instaladas nos acessos da cidade pela Avenida Brasília, na rotatória da Avenida José Ferreira Baptista e no cruzamento da Avenida Pompeu de Toledo com a Rua Baguaçu. O Paço Municipal também receberá uma ornamentação temática.
