A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou oficialmente as ações em comemoração aos 117 anos de fundação do município e do tradicional Natal Iluminado 2025, nesta terça-feira (11), na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral.

O anúncio contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta (PL), a vice Nice Zucon (PL), da primeira-dama Priscila Lopes Zanatta, secretários municipais, vereadores Sol do Autismo (PL), Damião Brito (Rede) e Hideto Honda (PSD), além de representantes de entidades parceiras e da rede cultural local.

Celebração com identidade local

Sob o conceito “Araçatuba 117 anos – Aqui é da gente”, a programação reúne arte, cultura, música, esporte, gastronomia e lazer ao longo de novembro e dezembro. A proposta valoriza a diversidade cultural da cidade e o vínculo afetivo dos moradores com sua história.