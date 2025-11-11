A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou oficialmente as ações em comemoração aos 117 anos de fundação do município e do tradicional Natal Iluminado 2025, nesta terça-feira (11), na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral.
O anúncio contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta (PL), a vice Nice Zucon (PL), da primeira-dama Priscila Lopes Zanatta, secretários municipais, vereadores Sol do Autismo (PL), Damião Brito (Rede) e Hideto Honda (PSD), além de representantes de entidades parceiras e da rede cultural local.
Celebração com identidade local
Sob o conceito “Araçatuba 117 anos – Aqui é da gente”, a programação reúne arte, cultura, música, esporte, gastronomia e lazer ao longo de novembro e dezembro. A proposta valoriza a diversidade cultural da cidade e o vínculo afetivo dos moradores com sua história.
“É um momento de alegria celebrar os 117 anos de Araçatuba. A cidade merece festa e a população também. Neste ano, além da decoração tradicional no centro, vamos descentralizar o Natal Iluminado e levar iluminação e atividades para mais quatro praças em bairros, garantindo que o espírito natalino chegue a toda a cidade”, afirmou o prefeito Lucas Zanatta, à Folha da Região.
A vice-prefeita Nice Zucon destacou que a programação é resultado de união de esforços. “Uma celebração desse porte só é possível com parcerias sólidas. A cidade merece viver esse momento.”
Programação diversificada
A agenda reúne atrações promovidas pela Prefeitura, Sesi-SP, Sesc Birigui, Secretaria da Cultura do Estado, Ministério da Cultura, eBUN Companhia, Maracatu Orum Odoya, Associação Nipo-Brasileira, Centro de Tradições Culturais e cooperativas locais.
Entre os destaques: Festival Japonês, Queima do Alho, Corrida do Fogo, Festival Comida de Boteco, apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica, FÉstival Gospel e o show da dupla Guilherme & Santiago, no dia 2 de dezembro.
Natal Iluminado
A edição 2025 terá decoração especial na Praça Rui Barbosa e em outras quatro praças de bairros, além da Parada de Natal, Caravana da Coca-Cola e Carreta da Alegria.
Segundo a secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, "a programação foi pensada para envolver todas as idades e diversos pontos da cidade, trazendo encanto e espírito natalino.”
Programação completa
Veja a programação completa do aniversário de Araçatuba:
eBUN Mostra de Teatro Negro
Data: 12 a 16 de novembro
Local: diversos espaços da cidade
Realização: eBun Companhia e Núcleos de Estudos de Teatros Negro
Bruno Zago in Concert
Data: 14 de novembro
Horário: 19h30
Local: Sesi Araçatuba
Realização: Sesi e Secretaria Municipal de Cultura
Rá-Tim-Bum: Dançando pelo Castelo
Data: 21 a 26 de novembro
Local: Teatro Castro Alves
Realização: Secretaria Municipal de Cultura
Festival Abariká Biowe
Data: 21 e 22 de novembro
Local: diversos espaços da cidade
Realização: Maracatu Orum Odoya
Tarde Encantada
Data: 22 de novembro
Horário: das 16h às 17h
Local: Biblioteca Municipal Rubens do Amaral
Realização: Secretaria Municipal de Cultura
Orquestra Bachiana Filarmônica do Sesi-SP
Data: 26 de novembro
Horário: 20h
Local: salão da Comunidade Casa do Pai
Realização: Sesi-SP
Mostra Japão
Data: 28 a 30 de novembro
Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado
Realização: Associação Nipo-Brasileira
Sexta no Tom
Data: 28 de novembro
Horário: 20h
Local: Praça João Pessoa
Realização: Secretaria Municipal de Cultura
Show Renato Teixeira
Data: 29 de novembro
Horário: 20h
Local: Clube dos Bancários
Realização: Coopbanc, Cooptietê, Sicoob, Coopcred, Unimed Araçatuba e Uniodonto Araçatuba
Recital de piano com Luciane Cardassi
Data: 1º de dezembro
Horário: 20h
Local: Teatro Castro Alves
Realização: Secretaria Municipal de Cultura
Show Guilherme & Santiago
Data: 2 de dezembro
Horário: 20h
Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado
Realização: Secretaria Municipal de Cultura
Final da Liga dos Boleiros – Taça 2 de dezembro
Data: 2 de dezembro
Horário: 9h
Local: Estádio Municipal Adhemar de Barros
Realização: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação
FÉstival
Data: 6 de dezembro
Horário: 16h
Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado
Realização: Governo do Estado de São Paulo
Corrida do Fogo (Sesc)
Data: 6 de dezembro
Horário: 14h
Local: Centro Social Urbano (CSU)
Realização: Sesc Birigui
Queima do Alho
Data: 7 de dezembro
Horário: 11h às 13h
Local: Siran
Realização: Centro de Tradições Culturais
Arte do Ilusionismo
Data: 11 de dezembro
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro Castro Alves
Realização: Sesc Birigui
Festival Comida de Boteco com show do Demônios da Garoa
Data: 13 de dezembro
Horário: a partir das 11h / show a partir das 21h
Local: Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado
Realização: Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria de Cultura
Sesc na Praça
Data: 14h de dezembro
Horário: 16h às 20h
Local: Caic São José
Realização: Sesc Birigui
