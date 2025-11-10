10 de novembro de 2025
VAGAS EM TODO ESTADO

Concurso da Polícia Penal abre vagas e terá provas no interior

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Governo de SP
São 1,1 mil oportunidades para nível superior
São 1,1 mil oportunidades para nível superior

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) abriu o aguardado concurso público da Polícia Penal de São Paulo, oferecendo 1.100 vagas para candidatos do sexo masculino com nível superior completo. A remuneração inicial é de R$ 4.695,60, com jornada em regime de dedicação exclusiva.

As inscrições estão abertas até 8 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). A taxa de participação é de R$ 122,17.

O certame marca a consolidação da Polícia Penal como órgão permanente de segurança pública, criada em 2024 pelo Governo do Estado, a partir da fusão das carreiras de Agente de Segurança Penitenciária (ASP) e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP).

A nova estrutura garante valorização salarial e melhores condições de trabalho aos profissionais responsáveis pela segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais paulistas.

Provas na região

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026, com duração de três horas. O exame contará com 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Os testes serão aplicados em oito cidades do estado, incluindo Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, o que amplia o acesso de candidatos de toda a região Noroeste Paulista.

Resumo do concurso

  • Órgão: Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)
  • Cargo: Policial Penal (masculino)
  • Vagas: 1.100
  • Escolaridade: Nível superior
  • Salário inicial: R$ 4.695,60
  • Inscrições: 3/11 a 8/12/2025
  • Prova: 8/2/2026
  • Locais: Bauru, Rio Preto, Presidente Prudente, entre outros

