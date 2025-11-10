A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) abriu o aguardado concurso público da Polícia Penal de São Paulo, oferecendo 1.100 vagas para candidatos do sexo masculino com nível superior completo. A remuneração inicial é de R$ 4.695,60, com jornada em regime de dedicação exclusiva.

As inscrições estão abertas até 8 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). A taxa de participação é de R$ 122,17.

O certame marca a consolidação da Polícia Penal como órgão permanente de segurança pública, criada em 2024 pelo Governo do Estado, a partir da fusão das carreiras de Agente de Segurança Penitenciária (ASP) e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP).