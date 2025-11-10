Araçatuba será palco da etapa final do Circuito Mais Mulher 2025, considerado o maior evento de corrida de rua voltado ao público feminino no Estado de São Paulo. A prova acontece no dia 7 de dezembro, com 3 mil vagas gratuitas, e as inscrições serão abertas nesta terça-feira (11), às 10h, pelo site circuitomaismulher.sp.gov.br.

A programação inclui caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, com estrutura preparada para receber mulheres de diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento. Todas as participantes inscritas receberão kit com número de peito com chip, camiseta, viseira e gymsack.

No local, serão disponibilizadas tendas de cuidados à saúde, com aferição de pressão, café da manhã e massoterapia. Ao final do percurso, as atletas receberão medalha, frutas, isotônico e poderão participar de uma aula especial de dança, que encerra o evento em clima de celebração.