A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba instaurou investigação para apurar denúncias de abuso sexual contra um menino de 12 anos, atribuídas a um técnico de futebol de 42 anos que atuava na formação de atletas no município. A mãe da vítima formalizou a queixa na sexta-feira (7), após o filho relatar episódios de violência que, segundo ele, vinham ocorrendo havia cerca de um ano.

De acordo com as informações prestadas à polícia, o menino, que sonhava em seguir carreira no futebol, passou a treinar sob orientação do investigado, após indicação de conhecidos da família. Como o clube onde aconteciam os treinos fica distante do bairro onde reside, o técnico teria se oferecido para levar e buscar a criança diariamente.

Segundo o relato, os abusos teriam ocorrido tanto durante o trajeto de carro, quanto nas dependências do clube. O garoto afirmou ainda que era ameaçado pelo suspeito para que não contasse a ninguém o que estava acontecendo.