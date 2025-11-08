Gabriel Baltazar Gonzaga de Oliveira, de 29 anos, morreu na madrugada deste sábado (8) após colidir a motocicleta Honda XRE 300 que conduzia contra um poste na rua Baguaçu, em frente à sede da GS Inima Samar, em Araçatuba.
De acordo com informações levantadas pela reportagem, o boletim de ocorrência ainda não havia sido registrado na delegacia até o início da manhã. Gabriel seguia na direção Centro-Bairro quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto e atingiu o poste com violência.
A área do acidente foi isolada por equipes da Polícia Militar e por agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana para o trabalho da perícia técnica. O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por exame necroscópico, antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.
A Polícia Científica realizou perícia no local e deverá emitir laudo em até 30 dias, documento que será utilizado para auxiliar nas investigações sobre o que provocou o acidente.
