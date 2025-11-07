A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para condições climáticas severas em diversas regiões do Estado, incluindo a cidade de Araçatuba. O aviso é válido entre esta sexta-feira (7) e sábado (8), período em que um sistema meteorológico - um ciclone extratropical - atuará sobre a costa da região Sudeste, favorecendo a formação de chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, raios e até possibilidade de granizo isolado.

De acordo com os dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru, Araçatuba pode registrar acumulado de até 90 milímetros de chuva ao longo do período. As rajadas de vento também devem chamar atenção, com velocidades que podem chegar a 95 km/h na região.

Ainda conforme o IPMet, o tempo deve permanecer instável nos próximos dias, com oscilações entre calor e pancadas de chuva de segunda a quinta-feira (13). Para esta sexta-feira, a previsão aponta pequena possibilidade de chuva, mas a partir de sábado, o cenário muda com a chegada de umidade intensa e maior risco de temporais.