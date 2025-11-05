A chuva que caiu no início da tarde desta quarta-feira (5) trouxe alívio do calor, mas também atenção redobrada em diversos pontos de Araçatuba e cidades vizinhas. Em Birigui, o volume de água foi elevado, mas sem incidência de ventos fortes. A precipitação é constante, favorecendo o acúmulo de água em áreas sensíveis.

Em Araçatuba, há atenção elevada na avenida Pompeu de Toledo na altura do córrego Baguaçu, bem como na rua Cussy de Almeida, próximo à Coopbanc. A região do Morada dos Nobres também enfrenta acúmulo de água.

Outro ponto crítico é o córrego do Machadinho, entre os bairros Vilela e São Rafael, que transbordou com o volume da chuva, gerando alagamentos e obrigando motoristas a reduzir a circulação. Moradores relatam que a correnteza aumentou rapidamente na região.