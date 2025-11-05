A chuva que caiu no início da tarde desta quarta-feira (5) trouxe alívio do calor, mas também atenção redobrada em diversos pontos de Araçatuba e cidades vizinhas. Em Birigui, o volume de água foi elevado, mas sem incidência de ventos fortes. A precipitação é constante, favorecendo o acúmulo de água em áreas sensíveis.
Em Araçatuba, há atenção elevada na avenida Pompeu de Toledo na altura do córrego Baguaçu, bem como na rua Cussy de Almeida, próximo à Coopbanc. A região do Morada dos Nobres também enfrenta acúmulo de água.
Outro ponto crítico é o córrego do Machadinho, entre os bairros Vilela e São Rafael, que transbordou com o volume da chuva, gerando alagamentos e obrigando motoristas a reduzir a circulação. Moradores relatam que a correnteza aumentou rapidamente na região.
Em Birigui, o Parque do Povo volta a ser um dos locais de maior alerta, assim como a avenida João Cernach, especialmente na região próxima ao parque. A rotatória do Silvares, o Pontilhão do São Conrado e a rua Consolação também apresentam pontos de alagamento, conforme relatos de moradores.
No bairro São Vicente, próximo ao fórum, as travessas entre a rua Barão do Rio Branco e a rua Saudades registram fortes enxurradas, dificultando a passagem, principalmente de motociclistas. O tempo fechado deixou o centro escuro ainda no início da tarde.
A Defesa Civil de Birigui orienta que a população evite temporariamente o entorno do Parque do Povo até que o nível da água baixe.
Penápolis
Em Penápolis, o Lago da Santa Leonor transbordou, assim como o córrego Maria Chica, dificultando o trânsito e o deslocamento de moradores. Leitores registraram vídeos mostrando a força da água nos dois pontos.
A Folha da Região monitora as condições em tempo real. Envie também suas fotos ou vídeos para o WhatsApp: 18 99665-6605.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.