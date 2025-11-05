A 1ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba concedeu decisão liminar suspendendo a assembleia da Associação Esportiva Araçatuba (AEA) que seria realizada na noite desta segunda-feira (3) e que votaria o afastamento do presidente Rodrigo Francisco da Silva.

A decisão, que deferiu tutela de urgência, foi divulgada pelo próprio dirigente em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do clube, poucas horas antes da reunião marcada.

No despacho, a Justiça determinou a manutenção do atual presidente no pleno exercício de suas funções, além da suspensão dos efeitos do edital de convocação da assembleia e de quaisquer atos que visassem ao seu afastamento ou destituição. A juíza também reconheceu que o Conselho Fiscal não possui competência estatutária para convocar reuniões dessa natureza.