05 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AEA

Justiça suspende assembleia que votaria afastamento do presidente

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Faixas de protestos no estádio Adhemar de Barros
Faixas de protestos no estádio Adhemar de Barros

A 1ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba concedeu decisão liminar suspendendo a assembleia da Associação Esportiva Araçatuba (AEA) que seria realizada na noite desta segunda-feira (3) e que votaria o afastamento do presidente Rodrigo Francisco da Silva.

A decisão, que deferiu tutela de urgência, foi divulgada pelo próprio dirigente em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do clube, poucas horas antes da reunião marcada.

No despacho, a Justiça determinou a manutenção do atual presidente no pleno exercício de suas funções, além da suspensão dos efeitos do edital de convocação da assembleia e de quaisquer atos que visassem ao seu afastamento ou destituição. A juíza também reconheceu que o Conselho Fiscal não possui competência estatutária para convocar reuniões dessa natureza.

A liminar ainda proíbe os réus de realizarem atos administrativos, financeiros, contratuais ou societários em nome da AEA, sob pena de multa diária, com o objetivo de garantir a estabilidade institucional e a continuidade das atividades esportivas do clube.

Com isso, qualquer reunião, assembleia ou ato convocado sem legitimidade estatutária foi anulado e considerado sem efeito jurídico.

Reação e protestos

Após a divulgação da decisão, integrantes da Piratas Canarinhos, principal torcida organizada da AEA, realizaram protestos no estádio Adhemar de Barros, palco dos jogos do clube no Campeonato Paulista e na Copa Paulista.

Faixas com as mensagens “Fora Rodrigo” e “Incompetente” foram estendidas no tobogã do estádio, separadas por uma bandeira da torcida. Em nota oficial, o grupo afirmou que segue rompido com o atual presidente e classificou a liminar como uma “manobra jurídica” para a permanência no cargo, alegando que o processo contém “inverdades”.

A torcida reforçou, contudo, que continuará apoiando o time em campo, mas manterá os protestos contra a atual diretoria de forma mais frequente e incisiva.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários