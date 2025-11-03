03 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS

Homem é preso por tráfico de drogas durante operação em Auriflama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI10
Polícia Militar apreendeu cerca de 240 gramas de maconha após denúncia de comércio de entorpecentes, no Jardim Alvorada
Polícia Militar apreendeu cerca de 240 gramas de maconha após denúncia de comércio de entorpecentes, no Jardim Alvorada

Na noite de domingo (2), uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento em Auriflama quando recebeu informações sobre a possível venda de drogas no bairro Jardim Alvorada. Durante a averiguação, os agentes avistaram dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado dentro de uma residência. No local, os policiais encontraram porções médias de maconha, somando aproximadamente 240 gramas. O suspeito foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários