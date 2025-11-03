Na noite de domingo (2), uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento em Auriflama quando recebeu informações sobre a possível venda de drogas no bairro Jardim Alvorada. Durante a averiguação, os agentes avistaram dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado dentro de uma residência. No local, os policiais encontraram porções médias de maconha, somando aproximadamente 240 gramas. O suspeito foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas.