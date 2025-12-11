13 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SANTA FÉ DO SUL

Justiça absolve acusado de morte de adolescente de 17 anos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Magistrado revogou a prisão por falta de provas e decisão ainda permite recurso
Magistrado revogou a prisão por falta de provas e decisão ainda permite recurso

A Justiça de Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba, decidiu absolver um homem de 40 anos apontado como suspeito de matar a própria companheira, uma jovem de 17 anos, em 22 de junho deste ano.

A sentença, assinada pelo juiz José Gilberto Alves Braga Júnior, considerou que não havia elementos suficientes para comprovar a autoria do crime. Com isso, a prisão preventiva do acusado foi cancelada. A decisão ainda pode ser contestada.

Na época do ocorrido, a adolescente foi localizada sem vida dentro da residência onde vivia, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido, Eduardo Doce Ferreira, informou ter saído por volta das 5h para comprar um lanche. Ele relatou que, ao retornar, ouviu tiros próximos ao imóvel e, ao entrar, encontrou a esposa caída no chão segurando uma faca. A casa não apresentava sinais de invasão.

Familiares da vítima contaram à polícia que a jovem sofria agressões frequentes, motivadas por ciúme, e que já havia sido ameaçada de morte pelo companheiro.

O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil. O acusado estava preso desde 23 de junho.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários