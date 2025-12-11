A Justiça de Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba, decidiu absolver um homem de 40 anos apontado como suspeito de matar a própria companheira, uma jovem de 17 anos, em 22 de junho deste ano.

A sentença, assinada pelo juiz José Gilberto Alves Braga Júnior, considerou que não havia elementos suficientes para comprovar a autoria do crime. Com isso, a prisão preventiva do acusado foi cancelada. A decisão ainda pode ser contestada.

Na época do ocorrido, a adolescente foi localizada sem vida dentro da residência onde vivia, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.