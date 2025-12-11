A Justiça de Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba, decidiu absolver um homem de 40 anos apontado como suspeito de matar a própria companheira, uma jovem de 17 anos, em 22 de junho deste ano.
A sentença, assinada pelo juiz José Gilberto Alves Braga Júnior, considerou que não havia elementos suficientes para comprovar a autoria do crime. Com isso, a prisão preventiva do acusado foi cancelada. A decisão ainda pode ser contestada.
Na época do ocorrido, a adolescente foi localizada sem vida dentro da residência onde vivia, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
Segundo o boletim de ocorrência, o marido, Eduardo Doce Ferreira, informou ter saído por volta das 5h para comprar um lanche. Ele relatou que, ao retornar, ouviu tiros próximos ao imóvel e, ao entrar, encontrou a esposa caída no chão segurando uma faca. A casa não apresentava sinais de invasão.
Familiares da vítima contaram à polícia que a jovem sofria agressões frequentes, motivadas por ciúme, e que já havia sido ameaçada de morte pelo companheiro.
O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil. O acusado estava preso desde 23 de junho.
