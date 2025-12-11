Após a repercussão sobre a possível interrupção do fornecimento de alimentação aos projetos de convivência de Birigui, a Prefeitura Municipal informou que realizará, na próxima semana, uma reunião com representantes de todas as organizações atendidas.

Segundo a administração, não se trata de suspensão do auxílio, mas de um ajuste nos valores repassados. Atualmente, a verba destinada à alimentação escolar estaria sendo utilizada pela Secretaria de Assistência Social para suprir também os serviços de convivência, o que, de acordo com a gestão, precisa ser reorganizado para atender rigorosamente às determinações da legislação vigente.

O encontro, conforme explicou a prefeita Samanta Borini (PSD) à Folha da Região, servirá para alinhar os repasses, esclarecer dúvidas e garantir que cada recurso seja aplicado dentro das normas legais, sem prejuízo às entidades e às crianças atendidas pelos projetos.