A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (10) o relatório final da investigação decorrente da Operação “Vitória”, deflagrada em 12 de setembro em Birigui para desarticular um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas.

A operação mobilizou equipes do Deinter-10 e do Deinter-5 e envolveu o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em Birigui e outras cidades da região. Na ocasião, sete pessoas foram presas - entre mandados, flagrantes por tráfico e flagrantes por porte ilegal de arma -, além da apreensão de drogas, eletrônicos, cadernos de anotações e armas.

As investigações começaram no início do ano, após a descoberta de uma “casa bomba” no bairro Vitória. Em julho, quase 100 kg de drogas foram encontrados no local, o que abriu caminho para identificar a estrutura e o fluxo de distribuição do grupo. A partir daí, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira, o trabalho evoluiu com coleta de depoimentos, análises telefônicas e apreensões diversas.