13 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Polícia conclui Operação Vitória e indicia suspeitos por tráfico

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Em julho, quase 100 kg de drogas foram encontrados em uma 'casa bomba', em Birigui
A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (10) o relatório final da investigação decorrente da Operação “Vitória”, deflagrada em 12 de setembro em Birigui para desarticular um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas.

A operação mobilizou equipes do Deinter-10 e do Deinter-5 e envolveu o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em Birigui e outras cidades da região. Na ocasião, sete pessoas foram presas - entre mandados, flagrantes por tráfico e flagrantes por porte ilegal de arma -, além da apreensão de drogas, eletrônicos, cadernos de anotações e armas.

As investigações começaram no início do ano, após a descoberta de uma “casa bomba” no bairro Vitória. Em julho, quase 100 kg de drogas foram encontrados no local, o que abriu caminho para identificar a estrutura e o fluxo de distribuição do grupo. A partir daí, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira, o trabalho evoluiu com coleta de depoimentos, análises telefônicas e apreensões diversas.

O documento detalha que as perícias realizadas em celulares, HDs e outros dispositivos apreendidos forneceram imagens, vídeos e conversas que, segundo a Polícia Civil, indicam divisão de tarefas entre os suspeitos - desde o armazenamento até a distribuição em pontos de venda. Parte dessas extrações foi feita com ferramenta de análise forense, que catalogou centenas de mensagens relacionadas ao comércio ilícito.

Além das provas digitais, o relatório aponta movimentações financeiras identificadas ao longo da apuração, incluindo transferências via PIX que motivaram pedidos de quebra de sigilos bancário e fiscal. A solicitação contou com apoio do laboratório estadual especializado em rastreamento de operações suspeitas.

O delegado Eduardo Lima de Paula, titular da Delegacia de Polícia do município, destacou no relatório que o volume de material recolhido — especialmente eletrônico — impediu que todas as perícias fossem finalizadas ainda na fase das prisões temporárias. Por esse motivo, parte dos laudos segue em andamento, assim como a análise de dados que podem auxiliar na conclusão da cadeia de participação dos investigados.

O documento também registra depoimentos contraditórios durante a investigação, incluindo a retificação de declarações por parte de um dos ouvidos, que afirmou ter sido coagido a prestar o primeiro relato. O delegado assinala que a mudança será analisada no processo, mas ressalta que o conjunto de provas segue robusto.

Com base nas evidências reunidas, foi formalizado o indiciamento dos envolvidos pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O relatório final já foi encaminhado ao Ministério Público, que deverá apresentar manifestação sobre o oferecimento da denúncia.

A Polícia Civil reforça que as investigações continuam com foco nas perícias pendentes e no cruzamento de informações financeiras, consideradas fundamentais para apontar a extensão da atuação do grupo.

