A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (10), um homem de 60 anos suspeito de abusar sexualmente um adolescente de 13 anos em Olímpia. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram executados na residência do investigado.

A investigação conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) começou após a mãe do adolescente registrar boletim de ocorrência. Segundo o relato, o homem teria se aproximado do jovem durante um treino de futebol, apresentando-se como religioso e oferecendo aulas de bateria voltadas a grupos de louvor.

O adolescente passou a participar das atividades e a trocar mensagens com o suspeito. Conforme apuração da polícia, o homem enviava conteúdos religiosos e chegou a fazer uma transferência bancária ao menor, dizendo tratar-se de pagamento por serviços.