A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (10), um homem de 60 anos suspeito de abusar sexualmente um adolescente de 13 anos em Olímpia. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram executados na residência do investigado.
A investigação conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) começou após a mãe do adolescente registrar boletim de ocorrência. Segundo o relato, o homem teria se aproximado do jovem durante um treino de futebol, apresentando-se como religioso e oferecendo aulas de bateria voltadas a grupos de louvor.
O adolescente passou a participar das atividades e a trocar mensagens com o suspeito. Conforme apuração da polícia, o homem enviava conteúdos religiosos e chegou a fazer uma transferência bancária ao menor, dizendo tratar-se de pagamento por serviços.
A mãe foi alertada por uma pastora durante um culto, que citou suspeitas de que o investigado poderia estar envolvido em crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Após conversar com o filho, a mulher relatou à polícia que o adolescente confirmou ter sido alvo de um ato libidinoso durante uma visita à casa do suspeito. Após o episódio, o garoto interrompeu o contato.
Com base nas informações coletadas, a Polícia Civil solicitou ao Judiciário medidas cautelares, autorizadas e cumpridas nesta quarta-feira. No imóvel do investigado foram apreendidos tablets, celulares, HDs externos, uma câmera fotográfica, um pen drive e um tubo de gel, todos encaminhados para perícia.
O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher e deve ser transferido para a Cadeia Pública de Colina (SP).
