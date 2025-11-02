02 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso com revólver após ameaçar companheira em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Revólver calibre 38 apreendido pela Polícia Militar durante a ocorrência em Birigui
Revólver calibre 38 apreendido pela Polícia Militar durante a ocorrência em Birigui

Um homem foi preso na tarde deste domingo (2) após ameaçar a companheira com uma arma de fogo durante uma discussão no bairro Jequitibá, em Birigui. A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 e 16 munições intactas dentro do carro do suspeito.

A equipe policial foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram a mulher em visível estado de abalo emocional. O casal foi separado para ser ouvido individualmente.

Em depoimento reservado, a vítima relatou que o companheiro a ameaçou com uma arma de fogo. Inicialmente, ela apresentou uma réplica, mas depois indicou o local onde o suspeito teria escondido o revólver verdadeiro.

Durante as buscas, o armamento foi encontrado em um Toyota Corolla preto, estacionado na garagem da residência. O revólver calibre 38 estava carregado com seis munições, além de um blister contendo outras dez.

O homem confessou ter comprado a arma na cidade de Barbosa (SP) e afirmou que a mantinha apenas para defesa pessoal, sem possuir registro ou documentação legal.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e ameaça no contexto de violência doméstica. Após a confirmação da prisão na Delegacia de Birigui, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.

