Um homem foi preso na tarde deste domingo (2) após ameaçar a companheira com uma arma de fogo durante uma discussão no bairro Jequitibá, em Birigui. A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 e 16 munições intactas dentro do carro do suspeito.

A equipe policial foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram a mulher em visível estado de abalo emocional. O casal foi separado para ser ouvido individualmente.

Em depoimento reservado, a vítima relatou que o companheiro a ameaçou com uma arma de fogo. Inicialmente, ela apresentou uma réplica, mas depois indicou o local onde o suspeito teria escondido o revólver verdadeiro.