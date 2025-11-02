O corpo de Matheus Santello Gomes, de 31 anos, natural de Birigui, foi encontrado na noite de sábado (1º) em uma área de mata nos fundos do bairro Ypê, em São José do Rio Claro (MT). A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava marcas de disparos de arma de fogo nas costas e no ombro. Conforme apurado pela reportagem, Gomes estava desaparecido desde a última quinta-feira (30).

Segundo o boletim de ocorrência, um casal que passava pelo local avistou o corpo e acionou a Polícia Militar. Os agentes encontraram Matheus sem camisa, vestindo bermuda jeans e chinelos, caído no chão. O corpo foi reconhecido pouco depois pelo próprio pai, que compareceu ao local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os primeiros levantamentos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e possíveis motivações do crime.