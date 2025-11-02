O corpo de Matheus Santello Gomes, de 31 anos, natural de Birigui, foi encontrado na noite de sábado (1º) em uma área de mata nos fundos do bairro Ypê, em São José do Rio Claro (MT). A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava marcas de disparos de arma de fogo nas costas e no ombro. Conforme apurado pela reportagem, Gomes estava desaparecido desde a última quinta-feira (30).
Segundo o boletim de ocorrência, um casal que passava pelo local avistou o corpo e acionou a Polícia Militar. Os agentes encontraram Matheus sem camisa, vestindo bermuda jeans e chinelos, caído no chão. O corpo foi reconhecido pouco depois pelo próprio pai, que compareceu ao local.
A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os primeiros levantamentos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e possíveis motivações do crime.
Matheus era filho de uma família tradicional de Birigui, que há alguns anos se mudou para o interior do Mato Grosso, onde passou a trabalhar no setor agropecuário. Em Birigui, o pai e o irmão da vítima também atuaram no agronegócio antes da mudança definitiva.
A notícia da morte abalou amigos e conhecidos da família na cidade paulista. Durante a madrugada deste domingo (2), o pai de Matheus publicou uma mensagem de luto nas redes sociais, confirmando que o velório e o sepultamento ocorrerão em São José do Rio Claro, onde a família está estabelecida, sem translado para Birigui, cidade de origem.
As investigações prosseguem e, até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A polícia trabalha para esclarecer as causas da execução e verificar se o crime tem relação com possíveis conflitos locais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.