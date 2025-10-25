Motorista é flagrado com 0,51 mg/l de álcool na Pompeu

A Polícia Militar realizou nesta quinta-feira (24), em parceria com o Detran e outros órgãos de trânsito, mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada, em Araçatuba. A ação ocorreu no cruzamento das avenidas Joaquim Pompeu de Toledo e Saudade, com foco no combate à embriaguez ao volante e na prevenção de acidentes.

Coordenada pelo comando DEJEM, sob responsabilidade do 1º Tenente PM Lafraya, a operação contou com equipes de policiais e agentes de trânsito que realizaram blitze, conferência de documentos e testes de bafômetro com equipamentos aferidos.

Ao todo, foram aplicados 1.140 testes de alcoolemia, com fiscalização de 29 motocicletas e 42 automóveis. O balanço resultou em 86 autuações de trânsito, sendo 36 por recusa ao teste do etilômetro e uma por condução sob efeito de álcool.