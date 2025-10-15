Novo curso presencial de Terapia Ocupacional na Unigrande

A Unigrande lança o curso presencial de Terapia Ocupacional, uma graduação inovadora voltada à formação de profissionais preparados para promover saúde, autonomia e qualidade de vida. As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, com mensalidades fixas, infraestrutura completa e professores altamente qualificados.

O curso oferece uma proposta de ensino prática e humanizada, com atividades em laboratórios, vivências supervisionadas e integração com as diversas áreas da saúde. A profissão de terapeuta ocupacional está em constante crescimento no Brasil, com grande demanda em hospitais, clínicas, escolas, instituições e programas de reabilitação.

Além do reconhecimento e da realização pessoal, o profissional formado pode conquistar remuneração média entre R$ 3.000 e R$ 7.000, com carga horária flexível e amplas oportunidades de atuação autônoma. A Terapia Ocupacional é uma carreira que une ciência, empatia e transformação social, ideal para quem deseja fazer a diferença na vida das pessoas.

Garanta já sua vaga!

Acesse unigrande.edu.br, entre em contato pelo (18) 99140-3253 ou visite-nos na Rua Cacique, 16 – Planalto, Araçatuba/SP.

Início das aulas: 02/02/2026.