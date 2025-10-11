Casal de Birigui cumpre promessa com 318 km a pé até Aparecida

No final de semana em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil para os católicos, a fé é, muitas vezes, o fio invisível que conduz o ser humano diante das incertezas e desafios da vida.
Para o casal biriguiense Jéssica Nogueira dos Santos Gouvea, 33 anos, advogada, e Paulo Vitor Gouvea, 33 anos, líder de setor industrial, essa fé ganhou forma e direção: caminhar 318 quilômetros a pé, durante 12 dias, até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. O projeto começa nesta segunda-feira (13).
A ideia surgiu em julho do ano passado, durante a missa de sétimo dia do pai de Jéssica. Enquanto ouviam a homilia, um mesmo sentimento tocou o coração dos dois. “O padre falava sobre missão, e naquele momento Deus colocou no meu coração que deveríamos fazer o caminho”, recorda Jéssica. “Coincidentemente, o Paulo sentiu o mesmo chamado. Quando ele falou, eu imediatamente soube que Deus estava falando conosco.”
Paulo confirma: “Como minha esposa disse, sentimos esse chamado — os dois — no mesmo instante. Quando verbalizei e ela me disse que estava sentindo a mesma coisa, não tivemos dúvida alguma. Decidimos de imediato que iríamos cumprir esse chamado e trilhar o caminho da fé.”
Mesmo decididos, os receios apareceram. Jéssica, que se considerava sedentária, temeu não aguentar o esforço físico. “Comecei a caminhar diariamente para me preparar. Poucos dias depois, Deus nos mandou um sinal por meio do meu enteado”, conta. O menino, de dez anos, sem saber da conversa entre o casal, sugeriu que eles fizessem o Caminho da Fé. “Na hora, olhamos um para o outro e entendemos que era mais uma confirmação do céu”, lembra Paulo.
De Birigui a Aparecida: 318 km de entrega e superação
O casal fará o percurso pelo ramal principal do Caminho da Fé, de Águas da Prata até Aparecida, totalizando aproximadamente 318 quilômetros a pé. Embora a distância entre Birigui e o Santuário Nacional supere os 680 quilômetros, Jéssica e Paulo decidiram iniciar a peregrinação a partir de Águas da Prata — ponto tradicional de partida — por se tratar do trajeto oficial reconhecido pelos peregrinos. “Nosso caminho será longo e desafiador, mas sabemos que cada passo será guiado por Deus”, explica Jéssica.
Os dois vêm se preparando há mais de um ano. Além de caminhadas curtas, passaram a fazer treinos longos aos fins de semana, com distâncias de até 23 quilômetros, e musculação voltada para fortalecer joelhos e tornozelos. “A preparação física é importante, mas o principal é o preparo espiritual. Nenhum treino substitui o que Deus faz na caminhada”, afirma Paulo.
Desafios físicos, mentais e espirituais
No trajeto, os desafios serão constantes. “As subidas e as variações do clima serão difíceis, mas o maior desafio é interno”, reconhece Jéssica. Paulo completa: “O Caminho da Fé é também um exercício de superação espiritual. Teremos que vencer o cansaço, as dores e os medos para seguir caminhando.”
Mesmo com receios, o casal nunca pensou em desistir. “Nossa decisão foi um ato de obediência a Deus. Tivemos momentos de medo e desânimo, mas sempre lembramos que não estamos sozinhos”, afirma Paulo.
Devoção que atravessa gerações
A relação de Jéssica com Nossa Senhora Aparecida vem da infância. “Minha avó paterna era muito devota, e meu pai também. Ele organizava excursões para o Santuário, e eu cresci participando dessas viagens. Quando penso que o chamado para o Caminho surgiu na missa de sétimo dia dele, acredito que ele ficaria muito feliz me vendo realizar esse propósito”, diz, emocionada.
Para o casal, a Padroeira do Brasil representa amor, proteção e acolhimento. “Sentimos que Nossa Senhora caminha conosco. É ela quem nos conduz e fortalece nossa fé”, afirma Jéssica.
Nossa Senhora Aparecida: a história da Mãe do Brasil
A devoção a Nossa Senhora Aparecida nasceu em 1717, no interior de São Paulo, quando três pescadores — Domingos Garcia, Filipe Pedroso e João Alves — lançaram suas redes no rio Paraíba do Sul e encontraram, primeiro, o corpo e depois a cabeça de uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição. Após o achado, os peixes começaram a surgir em abundância. O episódio foi interpretado como um milagre, e a imagem passou a ser venerada como Nossa Senhora Aparecida — título que hoje carrega o amor e a fé de milhões de brasileiros.
Em 1930, a Santa foi proclamada Padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI, e seu Santuário Nacional, localizado em Aparecida (SP), é hoje um dos maiores centros de peregrinação do mundo.
Fé que move corações
A fé é o que transforma jornadas em experiências de vida. Para Jéssica e Paulo, o Caminho da Fé é mais do que uma travessia física: é um encontro com Deus e consigo mesmos. “Desde o início, colocamos tudo nas mãos do Senhor e repetimos as palavras de Maria: ‘faça-se em mim segundo a tua vontade’”, afirma Jéssica.
Aos que pensam em fazer uma promessa ou uma caminhada espiritual, o casal deixa uma mensagem: “Não se deixem vencer pelo medo. Tenham fé. Deus e Nossa Senhora protegem todos os peregrinos. Quem trilha o caminho com o coração aberto volta renovado.”
No dia dedicado à Padroeira do Brasil, a história de Jéssica e Paulo lembra que a fé, quando é verdadeira, não se mede em quilômetros — mas na força de cada passo dado com amor, confiança e gratidão.
