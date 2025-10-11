Casal de Birigui cumpre promessa com 318 km a pé até Aparecida

No final de semana em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil para os católicos, a fé é, muitas vezes, o fio invisível que conduz o ser humano diante das incertezas e desafios da vida.

Para o casal biriguiense Jéssica Nogueira dos Santos Gouvea, 33 anos, advogada, e Paulo Vitor Gouvea, 33 anos, líder de setor industrial, essa fé ganhou forma e direção: caminhar 318 quilômetros a pé, durante 12 dias, até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. O projeto começa nesta segunda-feira (13).

A ideia surgiu em julho do ano passado, durante a missa de sétimo dia do pai de Jéssica. Enquanto ouviam a homilia, um mesmo sentimento tocou o coração dos dois. “O padre falava sobre missão, e naquele momento Deus colocou no meu coração que deveríamos fazer o caminho”, recorda Jéssica. “Coincidentemente, o Paulo sentiu o mesmo chamado. Quando ele falou, eu imediatamente soube que Deus estava falando conosco.”