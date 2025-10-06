Incêndio em canavial e milharal interdita rodovia na região

Um incêndio de grandes proporções atingiu áreas de canavial e milharal às margens da Rodovia Gérson Dourado de Oliveira (SP-595), no trecho entre Itapura e Ilha Solteira, na tarde deste domingo (5). As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação seca e mobilizaram equipes da Defesa Civil municipal, brigadistas e a Guarda Civil Municipal de Ilha Solteira.
Por conta da fumaça intensa, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) precisou interditar totalmente o trecho entre os quilômetros 25 e 28, já que a visibilidade na pista ficou praticamente nula. O trabalho das equipes se estendeu durante toda a tarde para conter o fogo e evitar que ele alcançasse outras propriedades rurais.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta neste fim de semana para o alto risco de incêndios em vegetação em quase todo o território paulista, com destaque para regiões em nível de emergência, como Ribeirão Preto, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Araçatuba. O aviso segue válido até segunda-feira (6), e reforça a necessidade de atenção redobrada das equipes municipais.
De acordo com a Climatempo, a combinação de temperaturas acima dos 38°C, baixa umidade do ar e vento constante favorece a propagação de focos de fogo na região. A previsão é de que as máximas em Araçatuba e cidades próximas cheguem a 40°C nesta segunda-feira (6), com possibilidade de chuvas isoladas apenas a partir de sexta-feira (10), o que deve amenizar o calor e reduzir os riscos de novos incêndios.
