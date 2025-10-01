Motorista morre após ser atropelado ao empurrar carro em rodovia

Um acidente fatal foi registrado na alça de acesso do km 20 da rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-463), em Birigui, sentido Bilac, na madrugada desta quarta-feira, 1º. A vítima, Marcelo Evangelista da Silva, de 48 anos, morreu após ser atropelada enquanto tentava retirar o próprio carro da pista.

Segundo o que consta no boletim de ocorrência, Marcelo conduzia um Fiat Uno, que apresentou pane seca e parou na alça de acesso. Para remover o veículo, ele manobrava em marcha ré, pela contramão, empurrando-o pela porta do motorista e segurando o volante, enquanto o passageiro, Jackson, auxiliava pela frente.

Durante a manobra, um GM Monza adentrava a alça de acesso, vindo da marginal, e acabou colidindo na lateral esquerda do Uno, atingindo Marcelo. A vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, mas chegou ao pronto-socorro municipal sem vida. O laudo médico apontou afundamento de crânio e possível parada cardiorrespiratória.