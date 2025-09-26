Unigrande anuncia curso de Pedagogia com vestibulares abertos

O Centro Universitário Unigrande dá mais um passo importante em sua missão de oferecer educação superior de qualidade e acessível. A instituição anuncia a abertura do curso de Pedagogia, com início das aulas em 2 de fevereiro de 2026, ampliando ainda mais as oportunidades para quem deseja construir uma carreira sólida e transformadora na área da educação.

Os vestibulares 2026.1 já estão abertos, e os interessados encontram na Unigrande uma estrutura preparada para oferecer a melhor experiência acadêmica. Com infraestrutura moderna e completa, a instituição garante o suporte necessário para o desenvolvimento dos estudantes em cada etapa de sua jornada.

Outro diferencial é a mensalidade fixa do início ao fim do curso, o que proporciona tranquilidade financeira aos alunos e suas famílias, sem surpresas ao longo da graduação. Além disso, o corpo docente é formado por professores altamente qualificados, que unem experiência prática e sólida formação acadêmica, assegurando ensino atualizado e conectado às demandas do mercado.

O diploma da Unigrande possui reconhecimento em todo o território nacional, oferecendo aos formados ampla credibilidade e oportunidades no mercado de trabalho. Com isso, a instituição reafirma seu compromisso em preparar profissionais que contribuam de forma significativa para o futuro da educação no Brasil.

As inscrições já estão disponíveis e podem ser realizadas pelo site oficial da instituição ou por telefone. Não perca a chance de iniciar 2026 com um novo projeto de vida e uma carreira promissora.

Endereço: Rua Cacique, 16, Planalto - Araçatuba/SP

Telefone: (18) 99140-3253

Site de inscrição: unigrande.edu.br