Araçatuba terá uma sexta-feira (12) tera diversas atrações natalinas, incluindo a abertura oficial do Natal Iluminado, na Praça Rui Barbosa. O fim de semana também contará com a Parada de Natal do Atamor e os primeiros passeios do Carretão da Alegria, promovido pela GS Inima Samar.

A programação na Rui Barbosa tem início às 18h, com uma Cantata de Natal apresentada pelo Projeto Guri. Às 19h, o público infantil poderá acompanhar a chegada do Papai Noel, acompanhada pela música da Banda da Polícia Militar.

Ainda na praça, das 19h às 21h, ocorre a encenação do Presépio Vivo, com personagens que representam a história da Natividade.