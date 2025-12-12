Araçatuba terá uma sexta-feira (12) tera diversas atrações natalinas, incluindo a abertura oficial do Natal Iluminado, na Praça Rui Barbosa. O fim de semana também contará com a Parada de Natal do Atamor e os primeiros passeios do Carretão da Alegria, promovido pela GS Inima Samar.
A programação na Rui Barbosa tem início às 18h, com uma Cantata de Natal apresentada pelo Projeto Guri. Às 19h, o público infantil poderá acompanhar a chegada do Papai Noel, acompanhada pela música da Banda da Polícia Militar.
Ainda na praça, das 19h às 21h, ocorre a encenação do Presépio Vivo, com personagens que representam a história da Natividade.
Também nesta sexta-feira, o Atamor dá início à sua tradicional Parada de Natal, que percorrerá a Avenida Brasília entre 20h e 21h. O desfile volta a ser realizado no sábado (13), no mesmo horário.
A partir da mesma noite começam os passeios da carreta temática da GS Inima Samar, saindo da Praça Rui Barbosa. As viagens, gratuitas, seguem até 21 de dezembro, sempre das 19h às 23h. Cada trajeto comporta até 120 passageiros, mediante distribuição de senhas por ordem de chegada.
Já no domingo (14), acontece mais uma atração tradicional do período: a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola. O caminhão temático percorrerá diferentes ruas e avenidas da cidade entre 19h e 21h.
