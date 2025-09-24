UniSALESIANO amplia Laboratório com simuladores de última geração

O UniSALESIANO acaba de ampliar ainda mais a estrutura do seu Laboratório de Simulação Realística, considerado um dos mais completos e inovadores do Estado de São Paulo. Recentemente, foram adquiridos novos equipamentos de alta tecnologia, entre eles o SimMan ALS, simulador de alta fidelidade, e o Baby Neonatal, específico para o treinamento de intubação em recém-nascidos.

Além da chegada dos novos simuladores, foi realizada também a manutenção preventiva e atualização de todo o parque tecnológico do laboratório, garantindo que os alunos tenham acesso a equipamentos em pleno funcionamento e constantemente atualizados.

O SimMan ALS é um simulador pré-hospitalar, totalmente interativo, que permite a prática em uma ampla variedade de situações de emergência, como parada respiratória, ausculta pulmonar, controle de vias aéreas, respiração espontânea, voz, sons, ECG e muito mais. O equipamento reage de forma realista às intervenções clínicas, tanto sob controle do instrutor quanto em cenários pré-programados. Já o Baby Neonatal possibilita o treinamento em procedimentos de intubação e outras técnicas fundamentais para o cuidado em neonatologia.

Segundo Tiago Ornellas, professor de ensino superior na área de orientação, a chegada desses novos simuladores amplia significativamente as possibilidades de ensino. “Podemos criar cenários complexos e realistas, garantindo que os acadêmicos pratiquem de forma segura antes de atenderem pacientes reais”, explicou.

O Coordenador do Curso de Medicina, Dr. Antônio Poletto, acrescenta que investir em tecnologia de ponta como esta é investir na qualidade da formação dos alunos. “Eles saem daqui preparados não apenas tecnicamente, mas também com confiança e segurança para atuar em situações reais”, ressaltou.

Por fim, o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UniSALESIANO, Prof. André Ornellas, completou que a chegada dos novos simuladores reforça o compromisso do UniSALESIANO em oferecer uma formação humanizada e altamente prática aos estudantes. “Com esses recursos, conseguimos colocar os alunos em situações muito próximas da realidade que eles encontrarão no mercado de trabalho, desenvolvendo não apenas a técnica, mas também a segurança e a postura ética necessárias no atendimento aos pacientes”, finalizou.