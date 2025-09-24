25 de setembro de 2025
GUARARAPES

Homem é preso após furtar bebidas, alimentos e itens de sex shop

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CPI-10
Suspeito invadiu comércio às margens da Marechal Rondon e foi detido pela PM, ainda com os objetos furtados
Suspeito invadiu comércio às margens da Marechal Rondon e foi detido pela PM, ainda com os objetos furtados

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de furto qualificado em Guararapes, na madrugada desta quarta-feira, 24. O caso ocorreu em um estabelecimento comercial localizado às margens da rodovia Marechal Rondon.

Segundo a ocorrência, o suspeito arrombou o local, consumiu bebidas no interior do imóvel e subtraiu diversos produtos, incluindo alimentos, bebidas e até itens de sex shop. Durante a fuga, também foi encontrada com ele uma bicicleta furtada no município.

Com apoio das equipes de patrulhamento, o indivíduo foi localizado nas proximidades ainda em posse dos objetos levados. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba, onde teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.

