24 de setembro de 2025
TEMPORAL

Falta de energia causa prejuízos a eletrodomésticos em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Queda de energia danifica geladeira e computador em Araçatuba
Queda de energia danifica geladeira e computador em Araçatuba

Um homem de 51 anos registrou boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira (22) após sofrer prejuízos causados por uma queda de energia fornecida pela CPFL em sua residência ou estabelecimento na Rua Carlos Gomes, no centro de Araçatuba.

Segundo relato à Polícia Civil, a interrupção de energia teria provocado o queimamento de uma geladeira Electrolux, repleta de alimentos perecíveis de alto valor, além de danificar o computador da recepção do local. O homem afirmou ainda que as quedas de energia na região são recorrentes, aumentando o risco de novos prejuízos.

A Polícia Civil registrou a ocorrência, e o caso será investigado para apurar responsabilidades e eventuais reparações.

