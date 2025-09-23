Samar fará manutenção e bairros de Araçatuba terão água suspensa

A GS Inima Samar informou que nesta terça-feira, 23, a partir das 5h, será realizada uma manutenção programada para interligação da rede de água no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Humaitá. Durante o período das obras, alguns bairros poderão registrar instabilidade ou interrupção temporária no fornecimento de água.
A concessionária estima que o abastecimento seja totalmente restabelecido até as 15h desta terça.
Bairros que podem ser afetados:
- Centro
- Condomínio Andorra
- Condomínio Diamantina
- Condomínio Flamboyant
- Condomínio Itapuã
- Condomínio Metropolitan
- Condomínio Monte Carlo
- Condomínio Monte Líbano
- Higienópolis
- Vila Mendonça
Segundo a empresa, imóveis com caixa d’água adequada não deverão sentir os efeitos da paralisação. A Samar reforça a importância do uso consciente da reserva, lembrando que ela deve comportar, no mínimo, o consumo de 24 horas.
Durante a manutenção, a concessionária orienta que os moradores mantenham o registro de entrada de água fechado para auxiliar na retomada do abastecimento. Após a conclusão do serviço, o registro deve ser reaberto.
Mais informações podem ser acessadas no site www.samar.eco.br ou pelos canais de atendimento: 0800-7702295 e WhatsApp (11) 95020-6424.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.