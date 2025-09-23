24 de setembro de 2025
BAIRROS ATINGIDOS

Samar fará manutenção e bairros de Araçatuba terão água suspensa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Trabalhos começam às 5h de terça-feira e previsão é de normalização até 15h do mesmo dia
Trabalhos começam às 5h de terça-feira e previsão é de normalização até 15h do mesmo dia

A GS Inima Samar informou que nesta terça-feira, 23, a partir das 5h, será realizada uma manutenção programada para interligação da rede de água no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Humaitá. Durante o período das obras, alguns bairros poderão registrar instabilidade ou interrupção temporária no fornecimento de água.

A concessionária estima que o abastecimento seja totalmente restabelecido até as 15h desta terça.

Bairros que podem ser afetados:

  • Centro
  • Condomínio Andorra
  • Condomínio Diamantina
  • Condomínio Flamboyant
  • Condomínio Itapuã
  • Condomínio Metropolitan
  • Condomínio Monte Carlo
  • Condomínio Monte Líbano
  • Higienópolis
  • Vila Mendonça

Segundo a empresa, imóveis com caixa d’água adequada não deverão sentir os efeitos da paralisação. A Samar reforça a importância do uso consciente da reserva, lembrando que ela deve comportar, no mínimo, o consumo de 24 horas.

Durante a manutenção, a concessionária orienta que os moradores mantenham o registro de entrada de água fechado para auxiliar na retomada do abastecimento. Após a conclusão do serviço, o registro deve ser reaberto.

Mais informações podem ser acessadas no site www.samar.eco.br ou pelos canais de atendimento: 0800-7702295 e WhatsApp (11) 95020-6424.

