Samar fará manutenção e bairros de Araçatuba terão água suspensa

A GS Inima Samar informou que nesta terça-feira, 23, a partir das 5h, será realizada uma manutenção programada para interligação da rede de água no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Humaitá. Durante o período das obras, alguns bairros poderão registrar instabilidade ou interrupção temporária no fornecimento de água.

A concessionária estima que o abastecimento seja totalmente restabelecido até as 15h desta terça.

Bairros que podem ser afetados: