Passageiro com traque escapa de prisão e embarca em Rio Preto

Após o episódio em que foi flagrado transportando um artefato no Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba, o produtor rural envolvido conseguiu seguir viagem nesta segunda-feira, 22. Segundo apurado pela reportagem, ele embarcou no aeroporto de São José do Rio Preto por volta das 19h15, com destino a Belo Horizonte, de onde seguiria para Brasília, com previsão de pouso às 23h35.

Devido ao problema em Araçatuba, ele não conseguiu embarcar no Aeroporto Dario Guarita. Autoridades reforçam que, caso o flagrante tivesse sido formalizado na Delegacia Federal na fase inicial, o produtor poderia ter sido preso em flagrante, já que tentar embarcar com o artefato configura o crime de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de utilidade pública, previsto no artigo 265 do Código Penal. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão, além de multa.

Em contato telefônico com a reportagem, o produtor afirmou que o incidente foi um equívoco: “Na correria, peguei uma mochila que costumo levar para a casa de familiares e não vi que havia o artefato dentro. Foi um mal-entendido muito chato e constrangedor”, declarou.