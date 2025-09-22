24 de setembro de 2025
Traque em mochila faz passageiro perder voo em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Artefato apreendido pela Polícia Federal no aeroporto de Araçatuba
Artefato apreendido pela Polícia Federal no aeroporto de Araçatuba

Um episódio inusitado mobilizou as forças de segurança no início da tarde desta segunda-feira (22) no Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba. Um produtor rural, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado no setor de raio-X transportando um artefato que simulava ser um explosivo, classificado pelas autoridades como instrumento de ameaça.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar chegou primeiro ao local e iniciou os procedimentos de contenção. O objeto foi neutralizado no terminal e, em seguida, recolhido pela Polícia Federal, que instaurou inquérito para apurar a origem e a intenção do passageiro.

Apesar da gravidade da ocorrência, o produtor rural foi liberado após a intervenção da PM. O material foi apreendido e deverá passar por perícia. O destino do voo não foi informado, mas a programação do aeroporto seguiu normalmente.

Em mensagem enviada à reportagem, o produtor alegou que tudo não passou de um equívoco. “Peguei na pressa uma mochila que havia um traque de São João sem pólvora, usado em festejo familiar, e não vi que ela estava dentro. A própria polícia que foi ao local verificou o objeto e autorizou o embarque, porém o voo já havia encerrado”, declarou.

A Polícia Federal reforçou que transportar objetos que imitam explosivos configura crime e representa risco à segurança aérea, podendo resultar em indiciamento e outras sanções legais.

