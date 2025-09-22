Traque em mochila faz passageiro perder voo em Araçatuba

Um episódio inusitado mobilizou as forças de segurança no início da tarde desta segunda-feira (22) no Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba. Um produtor rural, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado no setor de raio-X transportando um artefato que simulava ser um explosivo, classificado pelas autoridades como instrumento de ameaça.
Segundo informações preliminares, a Polícia Militar chegou primeiro ao local e iniciou os procedimentos de contenção. O objeto foi neutralizado no terminal e, em seguida, recolhido pela Polícia Federal, que instaurou inquérito para apurar a origem e a intenção do passageiro.
Apesar da gravidade da ocorrência, o produtor rural foi liberado após a intervenção da PM. O material foi apreendido e deverá passar por perícia. O destino do voo não foi informado, mas a programação do aeroporto seguiu normalmente.
Em mensagem enviada à reportagem, o produtor alegou que tudo não passou de um equívoco. “Peguei na pressa uma mochila que havia um traque de São João sem pólvora, usado em festejo familiar, e não vi que ela estava dentro. A própria polícia que foi ao local verificou o objeto e autorizou o embarque, porém o voo já havia encerrado”, declarou.
A Polícia Federal reforçou que transportar objetos que imitam explosivos configura crime e representa risco à segurança aérea, podendo resultar em indiciamento e outras sanções legais.
