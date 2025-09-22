Tempestade de areia surpreende Araçatuba e região; veja fotos

Araçatuba e municípios da região foram tomados por uma tempestade de poeira na manhã desta segunda-feira, 22, provocada por fortes ventos que levantaram partículas do solo. A região está sob dois alertas de perifo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O primeiro, de tempestade, é válido das 5h de hoje até as 10h desta terça (23). O segundo, de declínio de temperatura, começa às 10h desta segunda e segue até o meio-dia de terça.
Meteorologistas apontavam possibilidade de chuvas acumuladas entre 19 e 20 mm para esta segunda. No entanto, o que se viu até o horário do almoço em diversas cidades foi apenas uma nuvem densa de poeira, o que assustou moradores, especialmente de bairros mais afastados e próximos a rodovias. Imagens circulam nas redes sociais mostrando a visibilidade quase nula e o impacto do fenômeno.
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros monitoram possíveis ocorrências de destelhamento e árvores caídas. Até o momento não há registro oficial de feridos, mas o aviso de instabilidade atmosférica continua em vigor.
De acordo com a última atualização da IPMet/Unesp de Bauru, há expectativa de que as chuvas retornem à região noroeste ainda hoje. Para o Estado de São Paulo, a previsão é de tempo instável, com possibilidade de pancadas à tarde e à noite, especialmente nas regiões mais propensas a essas mudanças climáticas.
Alertas de perigo
De acordo com o Inmet, o temporal pode trazer chuva de 30 a 60 mm por hora ou até 100 mm em um dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e risco de queda de granizo. A previsão aponta para possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.
O segundo alerta indica queda brusca de temperatura superior a 5°C, com risco à saúde da população, especialmente idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.
O Inmet orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos em caso de instabilidade.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Tempestade de poeira
As tempestades de poeira são causadas por ventos fortes que levantam partículas secas do solo — isso costuma ocorrer em períodos de baixa umidade e solo exposto, como áreas sem cobertura vegetal ou sujeitas à seca. Esses ventos podem nascer de frentes de rajada ou nuvens carregadas, deslocando poeira por longas distâncias. O fenômeno reduz visibilidade drasticamente, pode causar irritações respiratórias e é bastante perigoso, sobretudo para quem mora em áreas vulneráveis.
Leitores que presenciarem acidentes ou danos causados pela ventania podem enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp (18) 99665-6605.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.