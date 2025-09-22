Tempestade de areia surpreende Araçatuba e região; veja fotos

Araçatuba e municípios da região foram tomados por uma tempestade de poeira na manhã desta segunda-feira, 22, provocada por fortes ventos que levantaram partículas do solo. A região está sob dois alertas de perifo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O primeiro, de tempestade, é válido das 5h de hoje até as 10h desta terça (23). O segundo, de declínio de temperatura, começa às 10h desta segunda e segue até o meio-dia de terça.

Meteorologistas apontavam possibilidade de chuvas acumuladas entre 19 e 20 mm para esta segunda. No entanto, o que se viu até o horário do almoço em diversas cidades foi apenas uma nuvem densa de poeira, o que assustou moradores, especialmente de bairros mais afastados e próximos a rodovias. Imagens circulam nas redes sociais mostrando a visibilidade quase nula e o impacto do fenômeno.

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros monitoram possíveis ocorrências de destelhamento e árvores caídas. Até o momento não há registro oficial de feridos, mas o aviso de instabilidade atmosférica continua em vigor.