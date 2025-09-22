24 de setembro de 2025
DROGAS NA REGIÃO

Polícia apreende quase 5 toneladas de maconha em caminhão

Divulgação/PMR
Operação Impacto flagra motorista em Álvares Machado; suspeito segue preso
Operação Impacto flagra motorista em Álvares Machado; suspeito segue preso

Uma ação conjunta das polícias Militar Rodoviária e Federal resultou na apreensão de 4,8 toneladas de maconha, na manhã de domingo, 21, em Álvares Machado. O entorpecente estava escondido em um caminhão com semirreboque, abordado no km 579 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), durante a Operação Impacto.

Segundo as autoridades, o motorista, de 37 anos e morador de Campinas (SP), demonstrou nervosismo e apresentou respostas contraditórias durante a abordagem. Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram vistoriar o compartimento de carga, onde localizaram 4.890 quilos de maconha.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o caminhão e a droga, para a sede da Polícia Federal em Presidente Prudente. Ele permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

A Operação Impacto é uma iniciativa integrada que reforça o combate ao tráfico de drogas em rodovias estratégicas do estado de São Paulo, ampliando a fiscalização de veículos de carga e transporte de longa distância.

