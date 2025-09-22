Sebrae abre inscrições para impulsionar jovens empreendedores

Estudantes de cursos técnicos e universitários da região de Araçatuba já podem se inscrever no Programa Supernova, iniciativa do Sebrae em parceria com o MEC (Ministério da Educação). A proposta é incentivar o espírito empreendedor entre os jovens, oferecendo capacitação gratuita, mentorias especializadas e a chance de apresentar projetos em nível nacional.
Com inscrições abertas até 28 de setembro, o programa é 100% online e voltado para equipes de dois a cinco participantes. Embora não seja obrigatório, recomenda-se a presença de um professor orientador. Quem concluir pelo menos metade das atividades terá direito a certificado emitido pelo Sebrae Nacional em conjunto com o MEC.
As melhores equipes de cada região serão premiadas. O 1º lugar garante uma missão técnica nacional com todas as despesas custeadas pelo Sebrae, além de troféu, certificado e ampla divulgação. Já os 2º e 3º colocados recebem troféu, certificado e reconhecimento em nível nacional.
Durante a trilha de aprendizado, os inscritos terão acesso a conteúdos sobre validação de ideias, construção de MVPs, marketing, vendas e técnicas de pitch. No encerramento, cada equipe deverá apresentar um modelo de negócio acompanhado de um vídeo pitch.
A edição de 2025 tem como meta alcançar 5 mil estudantes na fase inicial, com cerca de mil grupos inscritos. Para os próximos três anos, a previsão é atingir 1 milhão de jovens e estimular até 100 mil novos empreendimentos apoiados pelo Sebrae. As inscrições estão abertas até o dia 28 de setembro e devem ser feitas pela internet, no link: https://cloud.cliente.sebrae.com.br/supernova
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.