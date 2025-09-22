Sebrae abre inscrições para impulsionar jovens empreendedores

Estudantes de cursos técnicos e universitários da região de Araçatuba já podem se inscrever no Programa Supernova, iniciativa do Sebrae em parceria com o MEC (Ministério da Educação). A proposta é incentivar o espírito empreendedor entre os jovens, oferecendo capacitação gratuita, mentorias especializadas e a chance de apresentar projetos em nível nacional.

Com inscrições abertas até 28 de setembro, o programa é 100% online e voltado para equipes de dois a cinco participantes. Embora não seja obrigatório, recomenda-se a presença de um professor orientador. Quem concluir pelo menos metade das atividades terá direito a certificado emitido pelo Sebrae Nacional em conjunto com o MEC.

As melhores equipes de cada região serão premiadas. O 1º lugar garante uma missão técnica nacional com todas as despesas custeadas pelo Sebrae, além de troféu, certificado e ampla divulgação. Já os 2º e 3º colocados recebem troféu, certificado e reconhecimento em nível nacional.