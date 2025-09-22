Universidade promove plantio de 150 mudas em área preservada

O Unisalesiano de Araçatuba, em parceria com o Clube da Árvore e a Prefeitura Municipal, realizou nesse domingo, 21, em celebração ao Dia da Árvore, o plantio de 150 mudas de espécies nativas em uma APP (Área de Preservação Permanente), localizada nos fundos do campus universitário.

A atividade também marcou os 20 anos de fundação do Clube da Árvore e recordou os 10 anos da Encíclica “Laudato Si”, do Papa Francisco, documento que inspira a sociedade a cuidar da “Casa Comum”.

O evento contou com a participação de equipes de escoteiros, que envolveram dezenas de crianças no plantio. Segundo os organizadores, o espaço foi escolhido por permitir fácil acompanhamento e manutenção das árvores, além de beneficiar o ecossistema local, que abriga aves, pequenos animais e um riacho.