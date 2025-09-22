24 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PARCERIA AMBIENTAL

Universidade promove plantio de 150 mudas em área preservada

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Ação em Araçatuba celebra Dia da Árvore e reforça compromisso ambiental
Ação em Araçatuba celebra Dia da Árvore e reforça compromisso ambiental

O Unisalesiano de Araçatuba, em parceria com o Clube da Árvore e a Prefeitura Municipal, realizou nesse domingo, 21, em celebração ao Dia da Árvore, o plantio de 150 mudas de espécies nativas em uma APP (Área de Preservação Permanente), localizada nos fundos do campus universitário.

A atividade também marcou os 20 anos de fundação do Clube da Árvore e recordou os 10 anos da Encíclica “Laudato Si”, do Papa Francisco, documento que inspira a sociedade a cuidar da “Casa Comum”.

O evento contou com a participação de equipes de escoteiros, que envolveram dezenas de crianças no plantio. Segundo os organizadores, o espaço foi escolhido por permitir fácil acompanhamento e manutenção das árvores, além de beneficiar o ecossistema local, que abriga aves, pequenos animais e um riacho.

As mudas foram disponibilizadas pelo Unisalesiano e pela Prefeitura, enquanto o Clube da Árvore ficou responsável pelo suporte técnico e orientação do plantio. Para Sandra Regina da Mota, presidente da entidade, a ação representa mais que uma celebração: é um gesto de responsabilidade coletiva pelo futuro sustentável da cidade.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários