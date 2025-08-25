Birigui lança concurso com 33 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a realização de um concurso público para o preenchimento de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições começam nesta segunda-feira, 25, e serão feitas exclusivamente pela internet.
As oportunidades contemplam cargos como diretor de CEI, diretor de escola, educador de CEI, supervisor de ensino e professores em diferentes áreas, incluindo educação especial, educação física, educação infantil e Professor I.
Para participar, os candidatos devem possuir licenciatura plena ou curso normal superior compatível com a função pretendida, além de atender aos demais requisitos previstos em edital.
Os profissionais contratados terão carga horária entre 30 e 40 horas semanais, com salários variando de R$ 3.896,91 a R$ 9.277,02. No caso de Professor de Educação Física, a remuneração será paga por hora-aula, no valor de R$ 28,61.
As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto ACCESS (https://concursos.access.org.br) até o dia 9 de outubro de 2025, mediante taxa de R$ 54. Haverá possibilidade de solicitar isenção da taxa entre os dias 25 e 26 de agosto.
A seleção será composta por prova objetiva, marcada para 23 de novembro, e avaliação de títulos. As questões envolverão língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conteúdos específicos da área de atuação.
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Confira o edital completo em https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Njk5MjMz
