Birigui lança concurso com 33 vagas e salários de até R$ 9,2 mil

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a realização de um concurso público para o preenchimento de 33 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições começam nesta segunda-feira, 25, e serão feitas exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam cargos como diretor de CEI, diretor de escola, educador de CEI, supervisor de ensino e professores em diferentes áreas, incluindo educação especial, educação física, educação infantil e Professor I.

Para participar, os candidatos devem possuir licenciatura plena ou curso normal superior compatível com a função pretendida, além de atender aos demais requisitos previstos em edital.