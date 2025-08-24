Mulher sofre agressões em boate e é levada ao pronto-socorro

Uma mulher de 32 anos foi agredida por três mulheres durante a madrugada deste sábado (23), em uma boate localizada na avenida Brasília, próxima à Prefeitura de Araçatuba. As agressoras estariam acompanhadas do ex-marido da vítima, que também estava no local.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, enquanto estava dentro da casa noturna, foi abordada pelo trio. O primeiro desentendimento ocorreu em frente ao banheiro feminino, quando as mulheres passaram a agredi-la fisicamente. A confusão foi contida pelos seguranças, que retiraram todas as envolvidas do estabelecimento.
Do lado de fora, a situação se agravou. Enquanto tentava chamar um transporte por aplicativo, a mulher foi novamente atacada. Imobilizada, ela sofreu socos, chutes e puxões de cabelo, ficando com ferimentos no rosto e pelo corpo. Após as agressões, as autoras fugiram.
Um amigo da vítima a auxiliou e a levou até a Delegacia de Defesa da Mulher. No local, ela passou mal e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico antes de retornar à delegacia para registrar a ocorrência.
A vítima descreveu as agressoras como duas mulheres morenas e uma loira, todas com idade entre 30 e 35 anos e porte físico robusto. A loira teria estatura semelhante à sua, enquanto as demais eram mais altas.
Encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, a mulher teve o caso registrado como lesão corporal. A Polícia Civil investiga o episódio.
