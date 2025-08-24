Mulher sofre agressões em boate e é levada ao pronto-socorro

Uma mulher de 32 anos foi agredida por três mulheres durante a madrugada deste sábado (23), em uma boate localizada na avenida Brasília, próxima à Prefeitura de Araçatuba. As agressoras estariam acompanhadas do ex-marido da vítima, que também estava no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, enquanto estava dentro da casa noturna, foi abordada pelo trio. O primeiro desentendimento ocorreu em frente ao banheiro feminino, quando as mulheres passaram a agredi-la fisicamente. A confusão foi contida pelos seguranças, que retiraram todas as envolvidas do estabelecimento.

Do lado de fora, a situação se agravou. Enquanto tentava chamar um transporte por aplicativo, a mulher foi novamente atacada. Imobilizada, ela sofreu socos, chutes e puxões de cabelo, ficando com ferimentos no rosto e pelo corpo. Após as agressões, as autoras fugiram.