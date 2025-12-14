Após o forte temporal que atingiu Araçatuba e Birigui no sábado (13), as duas cidades vivem neste domingo (14) o rescaldo provocados pela chuva acima da média registrada na região. Apesar da melhora nas condições climáticas, moradores ainda lidam com os impactos causados pelos alagamentos.
Em Araçatuba, um dos pontos mais críticos foi o bairro Jardim América, na região da Lagoa das Flores, onde quase 60 residências chegaram a ser invadidas pela água após o transbordamento da lagoa. Segundo relatos de moradores, o nível da água baixou significativamente ao longo deste domingo, permitindo que as famílias iniciem a limpeza dos imóveis e tentem retomar, de forma gradual, a rotina.
De acordo com a Prefeitura, todos os pontos de alagamento registrados no sábado já foram desobstruídos com o apoio da Guarda Civil Municipal, equipes de Mobilidade Urbana e da Defesa Civil. A CPFL informou ainda que o fornecimento de energia elétrica, que chegou a ser afetado em alguns bairros, já foi totalmente normalizado pela CPFL.
A climatologia para dezembro na região é de 189,9 milímetros, e antes do temporal já haviam sido acumulados 98,8 milímetros. Somente a precipitação de hoje somou cerca de 85,8 milímetros, fazendo com que o acumulado do mês se aproxime do esperado para todo o período.
Previsão do tempo
Para os próximos dias, a previsão indica tempo instável, porém com menor volume de chuva. Nesta segunda-feira (15), a expectativa é de precipitação leve, com acumulado inferior a 10 milímetros. Já na terça e na quarta-feira, o cenário deve ser de variação entre calor e pancadas isoladas de chuva, típicas do verão.
Apesar da instabilidade, eventos programados para este domingo em Araçatuba seguem mantidos. O evento da Coca-Cola, com a caravana natalina, está confirmado. Segundo a empresa responsável, a decisão leva em conta a previsão de ausência de chuva forte no período da tarde. Já o festival gastronômico Comida de Boteco, que estava previsto para sábado, foi cancelado em razão do temporal.
Situação em Birigui
Em Birigui, a chuva intensa também provocou transtornos significativos. O Parque do Povo e a Avenida João Cernach, áreas historicamente afetadas, voltaram a registrar transbordamentos durante a manhã e a tarde de sábado. Neste domingo, o nível da água já tinha apresentado recuo.
Por conta das chuvas de ontem, a Prefeitura de Birigui anunciou o cancelamento da tradicional feira livre que acontece aos domingos à tarde no local. A medida foi adotada por questões de segurança tanto para feirantes quanto para a população.
Equipes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal seguem monitorando os pontos mais vulneráveis da cidade, especialmente em caso de novas pancadas de chuva nos próximos dias.
As prefeituras de Araçatuba e Birigui reforçam o alerta para que a população evite áreas alagadas, não atravesse vias inundadas e acione os órgãos competentes em caso de emergência.
