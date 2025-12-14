Após o forte temporal que atingiu Araçatuba e Birigui no sábado (13), as duas cidades vivem neste domingo (14) o rescaldo provocados pela chuva acima da média registrada na região. Apesar da melhora nas condições climáticas, moradores ainda lidam com os impactos causados pelos alagamentos.

Em Araçatuba, um dos pontos mais críticos foi o bairro Jardim América, na região da Lagoa das Flores, onde quase 60 residências chegaram a ser invadidas pela água após o transbordamento da lagoa. Segundo relatos de moradores, o nível da água baixou significativamente ao longo deste domingo, permitindo que as famílias iniciem a limpeza dos imóveis e tentem retomar, de forma gradual, a rotina.

De acordo com a Prefeitura, todos os pontos de alagamento registrados no sábado já foram desobstruídos com o apoio da Guarda Civil Municipal, equipes de Mobilidade Urbana e da Defesa Civil. A CPFL informou ainda que o fornecimento de energia elétrica, que chegou a ser afetado em alguns bairros, já foi totalmente normalizado pela CPFL.