CULTURA

Tarde Encantada leva folclore e leitura à Biblioteca de Araçatuba

Evento reuniu famílias com histórias, teatro de bonecos e diversão
A Biblioteca Municipal Rubens do Amaral se transformou em um espaço de magia e imaginação neste sábado (23), durante o projeto Tarde Encantada. A atividade, voltada ao público infantil, reuniu famílias em torno do folclore brasileiro com contação de histórias, teatro de bonecos e pintura facial.

O encontro teve como propósito aproximar as crianças das tradições populares por meio da literatura e da oralidade. Entre livros, fantoches e personagens folclóricos, o ambiente ganhou vida com a participação espontânea dos pequenos, que se divertiram entre risadas e curiosidade.

Pais e filhos acompanharam as histórias sentados em almofadas espalhadas pelo espaço, criando um clima de aconchego e interação familiar. Para os organizadores, a proposta foi oferecer não apenas entretenimento, mas também incentivo à leitura e ao contato com a diversidade cultural brasileira.

Promovida pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa reforça o papel da biblioteca como espaço aberto e acessível à comunidade. Além do caráter lúdico, o evento buscou despertar nas crianças o gosto pela leitura e pelo universo das narrativas populares.

