Ferreira aposta em alto padrão com preços acessíveis

A Ferreira Engenharia vem transformando o mercado imobiliário de Araçatuba ao unir projetos de alto padrão a preços acessíveis, permitindo que mais pessoas realizem o sonho de conquistar um imóvel diferenciado. A estratégia, segundo o gerente comercial da empresa, Vinícius de Moraes Moreira, é possível porque a construtora adquire terrenos próprios, sem parcerias ou sociedades, e reverte essa economia diretamente ao comprador.

“Nosso conceito é entregar um produto sofisticado com valor competitivo. Como a empresa compra o terreno e não divide esse custo com outros investidores, o metro quadrado final fica mais atrativo. Isso permite que famílias que antes não pensavam em adquirir um imóvel de alto padrão agora consigam planejar e realizar esse sonho”, explica Moreira.

A proposta já tem reflexos diretos nas vendas: muitos potenciais clientes que visitam os estandes acreditam que os imóveis estão fora do orçamento, mas acabam se surpreendendo com condições de financiamento acessíveis.

“Temos um fluxo confortável, com apenas 8% de entrada e parcelamentos que se ajustam ao caixa do cliente. Esse modelo amplia o acesso ao alto padrão e fortalece nosso mercado”, destaca.

Central Park Towers

Um dos destaques dessa nova fase é o Central Park Towers, localizado no Jardim Nova Iorque, logo atrás do New York Tower, também construído pela Ferreira Engenharia. O condomínio traz para Araçatuba o conceito de home resort, unindo moradia, lazer e sustentabilidade em mais de 10 mil metros quadrados de área.

Os apartamentos variam de 90 a 220 metros quadrados, com duas a quatro suítes, todos com lavabo. Na área comum, são mais de 36 itens de lazer e serviços: piscina semiolímpica com ilha, sauna, spa, espaço pet e pet care, entre outros.

Outro diferencial é o investimento em sustentabilidade. O empreendimento terá certificação Green Building, com energia solar para as áreas comuns e reaproveitamento da água dos aparelhos de ar-condicionado para irrigação das áreas verdes. “É um projeto moderno, que alia conforto e responsabilidade ambiental. Quem visita o decorado se surpreende: nossa taxa de conversão é de 90%”, afirma o gerente comercial.

A primeira torre do Central Park Towers já está na 25ª laje e a previsão de entrega é para junho de 2027.

Ferreira Downtown

Se a aposta do Central Park é no conceito de resort urbano, o Ferreira Downtown foca em estúdios e apartamentos de alto padrão voltados ao investidor. Lançado em julho de 2024, o empreendimento teve procura imediata e já está praticamente esgotado — restam apenas dez unidades disponíveis.

Localizado na Rua Paul Harris, o prédio está atualmente na terceira laje e tem entrega prevista para dezembro de 2027. Ele segue o mesmo modelo do Uptown, também da Ferreira Engenharia, que se tornou referência no mercado de locação de curto e longo prazo. No Uptown, proprietários chegam a faturar entre R$ 5 mil e R$ 7 mil mensais com locações via Airbnb.

“Percebemos que Araçatuba tem um público cada vez mais interessado em investimentos imobiliários que tragam retorno rápido e consistente. O Downtown nasceu dessa demanda”, ressalta Moreira.

Ferreira Hub

Outro movimento inovador da empresa é o Ferreira Hub, um complexo que combina moradia e hospedagem para atender ao déficit hoteleiro da cidade. Araçatuba recebe anualmente grandes eventos e tem forte turismo de negócios e saúde, mas ainda carece de estrutura hoteleira adequada.

O Hub surge para suprir essa necessidade, oferecendo estúdios com perfil de “alocação flutuante”. O empreendimento é voltado a executivos que permanecem por períodos curtos na cidade, casais sem filhos e pessoas que moram sozinhas. Também é pensado para investidores que buscam rentabilidade.

Segundo o gerente comercial, o projeto atende às mudanças de comportamento pós-pandemia. “As famílias estão menores, muitos casais optam por não ter filhos e há um público crescente de pessoas que moram sozinhas. Todos buscam qualidade de vida, praticidade e integração entre moradia e trabalho. O Hub foi desenhado para esse novo perfil”, explica.

Polo imobiliário

Com entregas previstas para 2027 e empreendimentos de perfil diversificado, a Ferreira Engenharia consolida Araçatuba como um polo de inovação imobiliária no interior paulista. “O que diferencia a Ferreira é a combinação de inovação, baixo custo de condomínio, sustentabilidade e um modelo de negócio que amplia o acesso ao alto padrão. Isso não apenas movimenta o mercado local, mas também reposiciona a cidade no mapa do setor”, conclui Moreira.