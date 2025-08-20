Hacker recorre à Corte de Direitos Humanos contra extradição

O brasileiro Patrick César da Silva Brito, acusado de crimes cibernéticos e de extorsão contra o ex prefeito de Araçatuba, Dilador Borges Damasceno, e sua mulher, trava desde 2022 uma batalha judicial na República da Sérvia, para evitar sua extradição ao Brasil.

Segundo o processo, Patrick teria invadido dispositivos eletrônicos do casal e exigido vantagens econômicas, configurando crimes previstos nos artigos 154-A e 158 do Código Penal. Em maio de 2022, a Justiça paulista decretou sua prisão preventiva e expediu difusão vermelha pela Interpol. O brasileiro foi detido em dezembro daquele ano na cidade de Kragujevac, na Sérvia.

Desde então, o caso se arrasta entre cortes sérvias e pedidos de asilo político. Em 2023, Patrick ingressou com solicitação de refúgio, alegando risco de perseguição e até monitoramento ilegal pela Abin no Brasil. O pedido, entretanto, foi negado pelas autoridades locais. Mesmo assim, ele conseguiu, de forma inédita na Sérvia, apresentar um segundo pedido de asilo, que também foi recusado.